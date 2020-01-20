شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رجل مرور يبادر لإزالة حجارة متساقطة على أحد طرق تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بادر أحد منسوبي المرور الميدانيين، إلى مساعدة عدد من عمال النظافة في إزالة حجارة متناثرة على قارعة أحد الطرق في مدينة تبوك، عقب تساقطها من إحدى المركبات، وهو ما وثقه مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قال رجل المرور الرقيب سلامة مسعد الحويطي، إنه أثناء أداء عمله الميداني، فوجئ بحجارة ملقاة على أحد الطرق، ما تسبب بعرقلة حركة السير وتضرر عدد من المارة، ما دفعه إلى التواصل مع الأمانة لتدارك الأمر ومعالجة الحالة.

وأضاف الرقيب الحويطي أنه بادر بنفسه لإماطة الحجارة المتناثرة، رافضا الانتظار لفترة من الوقت حتى حضور عمال أمانة منطقة تبوك، إذ عمد بمساعدة بعض العمالة لإزالة الحجارة وشاركهم في إبعادها عن الطريق مساعداً إياهم لإنجاز الأمر بأسرع وقت.

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ولقي هذا التصرف من رجل المرور تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مثنين على دوره وحسه المسؤول في تسيير الحركة المرورية وعدم تعطيلها، والمبادرة بنفسه لإنجاز العمل، وتجسيده لصورة رجل الأمن المتفاني في خدمة المواطنين والمقيمين دائماً.