هل تناول الفلفل الحار يطيل العمر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج دراسات أجراها علماء جامعة هارفارد بالتعاون مع أطباء المستشفى النسائي في بريغهام، أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار تزداد عندهم فرصة العيش فترة أطول.



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وشملت الدراسة أكثر من 487 ألف شخص، أعمارهم 30-79 سنة، واستمرت سبع سنوات في إطار برنامج بحوث الصين الوطني، بحسب "المصدر: ميديك فوروم".

وسجلت خلال فترة الدراسة أكثر من 20 ألف حالة وفاة، وتبين أن عمر الذين يتناولون الفلفل الحار يزداد بنسبة 12-14% مقارنة بالذين لا يتناولونه.

وباعتقاد الخبراء، يساعد وجود الفلفل الحار في النظام الغذائي على تخفيض خطر الموت بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات الجهاز التنفسي.