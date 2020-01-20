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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل تناول الفلفل الحار يطيل العمر؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أظهرت نتائج دراسات أجراها علماء جامعة هارفارد بالتعاون مع أطباء المستشفى النسائي في بريغهام، أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار تزداد عندهم فرصة العيش فترة أطول.
وشملت الدراسة أكثر من 487 ألف شخص، أعمارهم 30-79 سنة، واستمرت سبع سنوات في إطار برنامج بحوث الصين الوطني، بحسب "المصدر: ميديك فوروم".
وسجلت خلال فترة الدراسة أكثر من 20 ألف حالة وفاة، وتبين أن عمر الذين يتناولون الفلفل الحار يزداد بنسبة 12-14% مقارنة بالذين لا يتناولونه.
وباعتقاد الخبراء، يساعد وجود الفلفل الحار في النظام الغذائي على تخفيض خطر الموت بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات الجهاز التنفسي.
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