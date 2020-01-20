شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أشياء يجب التخلص منها قبل النوم لتجنب الضرر.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بسبب الإعياء والإرهاق أحيانا نستسلم للنوم بشكل مفاجئ وقهري، دون أن ننزع أشياء لا يجب النوم بها، قد تتسبب لنا بمشاكل ومخاطر صحية لا نعلمها، فما هي؟



وحسب موقع "ويب طب" المتخصص، فإن ستة أشياء يجب التنبه لها والتخلص منها قبل التوجه إلى الفراش.

1-المكياج

ربما تلاحظ بعض السيدات ما يحدث من تهيج للبشرة، وظهور علامات الإجهاد بها وانتشار الحبوب عليها، السبب قد يكون هو النوم بالمكياج دون تنظيف البشرة جيداً لأن البكتيريا تنمو بها، وحيث أن المكياج يسبب سد مسام الوجه ويجعل البشرة لا تتنفس ليلاً، ويسرع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

ولذلك يجب التخلص من المكياج جيداً قبل النوم من خلال مستحضر إزالة المكياج.

2-حمالة الصدر

لا تتمكن كثير من النساء التخلي عن حمالة الصدر أثناء النوم، وهو أمر خاطىء، فغالباً ما تكون حمالة الصدر مصنوعة من خامات صناعية، ويمكن أن تسبب تهيج وحكة في الجلد. كما أن حمالة الصدر الضيقة تسبب الضغط على الثدي، ولذلك يفضل تخليصه من هذا الضغط خلال النوم، لمنحه تهوية جيدة وتسهيل تدفق الدم إليه.

كما يلجأ كثير من الأشخاص لارتداء الأوشحة للحصول على التدفئة في موسم الشتاء، ولكن لا ينصح النوم بوشاح الرقبة لأنه يؤدي إلى تقييد الحركة وبالتالي صعوبة التنفس. ولذلك من الأفضل عدم إرتداء أي أوشحة حول الرقبة في فترة النوم.

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4-العدسات اللاصقة

ومن العادات الخاطئة والتي تشكل خطورة على الصحة النوم بالعدسات اللاصقة، وذلك لأن أنسجة العين تحتاج إلى الأكسجين لكي تعمل بشكل صحيح.

فأثناء الإستيقاظ، تحصل العين على الأكسجين من الهواء والدموع، أما في حالة إغلاق العينين أثناء النوم، فلا تتمكن من الحصول على الأكسجين، وخاصةً مع وجود العدسات التي تعمل كحاجز على العيون. ويتسبب هذا في اتساع الأوعية الدموية بالقرنية لتوفير إمدادات للأكسجين إليها.

كما أن بقاء العدسات في العين خلال فترة النوم يؤدي إلى تهيجها وإجهادها وإحمرارها، وقد تحدث تمزقات صغيرة في القرنية، وهذا يزيد من فرص الإصابة بالتهابات العين.

5-النظارة الطبية

قبل الخلود إلى النوم، يجب خلع النظارة الطبية، لأن لها العديد من المخاطر، فخلال النوم تغير وضعك دون أن تشعر، ويمكن أن تصاب النظارة بكسر ويتسبب الزجاج في خدوش بالجلد أو في العين أيضاً، مما يؤدي للعديد من المخاطر.

كما أن خلع النظارة الطبية يمنح العيون راحة أثناء النوم، وخاصةً أنها تترك علامات على الوجه نتيجة ارتداءها لفترات طويلة.

6-أقنعة الوجه

تتصور بعض النساء أن بقاء أقنعة الوجه لفترة طويلة على البشرة يعطي نتائج أفضل، ولذلك يمكن أن يتركن القناع على الوجه طوال فترة الليل وأثناء النوم. ولكن هذا أمر خاطىء، لأن القناع يحتوي على مواد كيميائية تسبب أضرارا على البشرة إذا لم يتم إزالتها بعد المدة المحددة على العبوة.

كما أن بعض من مواد القناع قد تتسرب إلى داخل العين مسببة تهيجات وإلتهابات ومشاكل عديدة بها.