ماذا يحدث لجسدك بعد تناول المشروب الغازي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حذر عدد من الأطباء مما يحدث لجسد الإنسان عندما يتناول المشروبات الغازية، التي تحفز أعضاء كثيرة في الجسم للتفاعل بطريقة سريعة.



وبحسب "سكاي نيوز" نقلاً عن استطلاع أجرته شبكة "فوكس نيوز" لآراء عدد من الأطباء المختصين لمعرفة ما يحصل داخل الجسم عند تناول المشروبات الغازية، وقالوا إن المرحلة الأولى تتمثل بإصدار البنكرياس للإنسولين، لنقل كميات السكر القادمة من المشروب إلى العضلات.

Advertisements

وأكد الأطباء المشاركون في الاستطلاع أن السكر في المشروبات الغازية أكثر مما تحتاجه العضلات لإنتاج الطاقة، وهنا يكمن جزء من خطورة هذه المشروبات، لافتاً إلى أنه عندما يتناول الشخص 0.6 لتراً من المشروب الغازي، فهي بمثابة تناوله وجبة كاملة من حيث كم الكربوهيدرات".

وأضافوا أنه في معظم الحالات، هذه الوجبة السائلة المتمثلة بالمشروب الغازي، تكون إلى جانب وجبة حقيقية أخرى، وبدلاً من تحويل السكر إلى طاقة في العضلات، فإنه يتحول إلى دهون في الكبد أما الكلية فسوف تلعب دوراً لمحاولة التخلص من السكر الزائد عن طريق إدرار البول، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة الجسم لكميات كبيرة الماء، مما يتسبب بجفاف الجسد ويؤدي إلى الشعور بالعطش.

ونصح الخبراء بضرورة التحكم في جرعة المشروب الغازي، قبل أن يصبح شربه عادة منتظمة، مطالبين بالبحث عن مشروبات أخرى بسعرات حرارية أقل، مثل الشاي المثلج والماء.