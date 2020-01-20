هبوط صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 20%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

هبطت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 20% على أساس سنوي في عام 2019.



وقالت وكالة يونهاب الكورية، يرجع ذلك بشكل أساسي إلى الخلاف التجاري الطويل بين الولايات المتحدة والصين، والانخفاض الذي شهدته أسعار الرقائق الإلكترونية.

وبلغ إجمالي شحنات منتجات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 176.9 مليار دولار أمريكي العام الماضي، فيما يشكل انخفاضًا حادًا من 220.4 مليار دولار في عام 2018، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأضافت بيانات الوزارة أن صادرات منتجات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قد انخفضت للشهر الرابع عشر على التوالي في شهر ديسمبر، حيث انخفضت بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق له لتصل إلى 14.4 مليار دولار.

وخلال عام 2019 بأكمله، انخفضت شحنات كوريا الجنوبية من الرقائق الإلكترونية، وهي منتج التصدير الأساسي في البلاد، بنسبة 25.7% لتصل إلى 95.1 مليار دولار أمريكي، نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية لرقائق الذاكرة الإلكترونية.

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وانخفضت صادرات شاشات العرض بنسبة 21.3% على أساسٍ سنوي لتصل إلى 21.8 مليار دولار أمريكي، حيث فقدت أسعار المنتجات الكورية الجنوبية قدرتها التنافسية خارج البلاد وسط التنافس المتزايد من قبل المنافسين الصينيين.

كما انخفضت مبيعات الأجهزة المحمولة خارج البلاد بنسبة 17.8% لتصل إلى 12 مليار دولار، وفقًا للبيانات.

وطبقًا لتصنيف البلاد، فقد انخفضت صادرات منتجات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى الصين، بما في ذلك هونج كونج، بنسبة 27.3% على أساسٍ سنوي لتصل إلى 86.7 مليار دولار أمريكي.

كما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.6% لتصل إلى 27.1 مليار دولار أمريكي.

ومن ناحية أخرى، بلغت واردات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 108.4 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ما أنتج فائضًا تجاريًا قدره 68.5 مليار دولار أمريكي في هذا القطاع.

وقالت الوزارة إنها تتوقع أن تنتعش صادرات منتجات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تماشيًا مع زيادة الطلب على رقائق الذاكرة، ولوحات الـ"OLED".

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات الرقائق الإلكترونية خلال عام 2020 على خلفية زيادة الطلب من مراكز البيانات وصانعي الهواتف الذكية. وقد احتلت الرقائق الإلكترونية نسبة 17% تقريبًا من الصادرات الكورية مجتمعة العام الماضي.