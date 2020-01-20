شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة لوجيتك تكشف النقاب عن لوحة مفاتيح جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة لوجيتك النقاب عن لوحة المفاتيح Ergo K860 الجديدة، والتي تمتاز بتصميم مريح للغاية.

وأوضحت الشركة السويسرية أن لوحة المفاتيح Ergo K860 الجديدة تأتي بتصميم مقسم مع انحناءة لتوفير راحة فائقة لليد أثناء الاستعمال، فضلا عن وجود مسند مبطن لراحة اليد. Advertisements وتعمل لوحة المفاتيح اللاسلكية عبر دونجل USB أو تقنية USB لمسافة تصل إلى 10 أمتار. وتعتمد لوحة المفاتيح على نظام المفاتيح المعروف باسم “Perfect Stroke”. ومن المقرر طرح لوحة المفاتيح Ergo K860 الجديدة خلال شباط/فبراير المقبل بسعر يبلغ 130 دولارا أمريكيا.

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