"كلرفول" الصينية تطلق حواسيب فائقة للمحترفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة "كلرفول Colorful" إطلاق سلسلة الحواسيب المكتبية ProMaster H1 الجديدة، والتي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين.

وتمتاز الحواسيب المكتبية بالأداء الفائق والتصميم النحيف مع تغطية جوانب صندوق الجهاز بالقماش. وتتوفر 3 موديلات من الحواسيب المكتبية الجديدة، Advanced و Prime وUltra بسعر يبدأ من 1899 دولارا. Advertisements وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية لسلسلة الحواسيب المكتبية الجديدة تشتمل على معالج إنتل Core i7-9700F ثماني النواة، والذي يعمل بسرعة تصل إلى 4.7 جيجاهرتز. كما تتضمن الأجهزة بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 2080 Super، وتصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 64 جيجابايت. ويطرح الجهاز بذاكرة أقراص الحالة الساكنة NVMe SSD بسعة واحد تيرابايت، وكذلك قرص صلب 3.5 بوصة بسعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت. وأشارت شركة كلرفول إلى تجهيز صندوق الحاسوب بألواح قماشية على الجوانب لكتم صوت مراوح التبريد.

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