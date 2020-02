دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady مانفروتو تطلق سلسلة Pro Rugged اقوى بطاقات ذاكرة تم تصنيعها حتى الآن

عندما تسمع اسم في مانفروتو فسيخطر على بالك ادوات دعم الكاميرا مثل الترايبود او ادوات التثبيت ولكن الشركة الإيطالية اعلنت عن مجموعة Pro Rugged من بطاقات الذاكرة التي يتم التسويق لها على انها الأقوى من أي بطاقة ذاكرة في السوق. © القيادي مانفروتو تطلق سلسلة Pro Rugged اقوى بطاقات ذاكرة تم تصنيعها حتى الآن

© alqiyady مانفروتو تطلق سلسلة Pro Rugged اقوى بطاقات ذاكرة تم تصنيعها حتى الآن

يتكون خط Pro Rugged من بطاقات SD و microSD و CF والتي يقال إنها

أقوى بثلاث مرات من بطاقات SD العادية، تتميز البطاقات بتصميم بلاستيكي صلب

يسمح لهم بتحمل أكثر من 20 كيلوجرام من الضغط ودرجة حرارة من -25 درجة مئوية

إلى 85 درجة مئوية، وان تغمر بالمياه لمدة تصل إلى 72 ساعة على الأقل لبطاقات

SD و microSD.

© alqiyady مانفروتو تطلق سلسلة Pro Rugged اقوى بطاقات ذاكرة تم تصنيعها حتى الآن اقرأ ايضاً | كروت ذاكرة سوني TOUGH SD اقوى واسرع ذاكرة SD في العالم

لكن هذه البطاقات ليست قوية فحسب ولكنها سريعة أيضًا، فيما يلي تفاصيل

سرعات القراءة / الكتابة لكل بطاقة في مجموعة Pro Rugged:

– بطاقة SD بسرعة 280/250 ميجابايت لكل ثانية

– بطاقات MicroSD: بسرعة 90/90 ميجابايت لكل ثانية

– بطاقة CF: بسرعة 160/130 ميغابايت لكل ثانية

© alqiyady مانفروتو تطلق سلسلة Pro Rugged اقوى بطاقات ذاكرة تم تصنيعها حتى الآن * المواصفات التقنية لمجموعة Manfrotto Pro Rugged

– القراءة 280 ميجابايت / ثانية

– الكتابة 250 ميغابايت / ثانية

– تصنيف V90 – 200X – UHS II

– تحمل حتى 20 كجم من القوة

– مناسبة لدرجات الحرارة -25 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

Advertisements

© alqiyady مانفروتو تطلق سلسلة Pro Rugged اقوى بطاقات ذاكرة تم تصنيعها حتى الآن * السعر والتوافر

جميع بطاقات الذاكرة Manfrotto Pro Rugged ستتوفر بسعتين تخزين،

اصدار 64 جيجابايت واصدار 128 جيجابايت، تقوم مانفروتو بعمل خصم

على اصدارات SD والتي تباع بنصف السعر تقريباً عن السعر الاصلي،

في ما يلي تفاصيل الاسعار لكل المجموعة:

– SD 64 جيجابايت: 57$ دولار (السعر الاصلي 114$ دولار).

– SD 128 جيجابايت: 112$ دولار (السعر الاصلي 224$ دولار)

– MicroSD 64 GB: بسعر 31$ دولار امريكي.

– MicroSD 128 GB: بسعر 41$ دولار امريكي.

– CF 64 GB: بسعر 79$ دولار امريكي.

– CF 128 GB: بسعر 149$ دولار امريكي.

للمزيد من المعلومات حول هذه المجموعة الجديدة من بطاقات الذاكرة

توجه إلى الموقع الالكتروني لشركة Manfrotto.

ما رأيك بهذه الخطوة التي قامت بها مانفروتو؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات

اسفل المقال، ولا تنسى ان تقوم بتقييم الموضوع في الاسفل وذلك لمساعدتنا

على تقديم محتوى افضل.

The post مانفروتو تطلق سلسلة Pro Rugged اقوى بطاقات ذاكرة تم تصنيعها حتى الآن appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي