دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا حاوي تطلق موقع بابونج المختص بالصحة والعائلة والطب البديل

أطلقت شركة حاوي الرائدة في مجال الإعلام والنشر موقع بابونج "Babonej" الذي يعد دليلاً شاملاً لصحة العائلة ومصدراً موثوقاً لأصول الطب البديل ومرشداً فريداً لأفضل سبل الرشاقة وخسارة الوزن بالإضافة إلى تميزه بنشر كل جديد في عالم التجميل وعمليات التجميل أولاً بأول.

هذا وينفرد موقع بابونج "Babonej" بتلبيته لتطلعات كل أفراد العائلة من خلال أقسامه الشاملة والمتنوعة التي تتضمن الطب البديل، الأمراض، صحة العائلة، الرشاقة، التغذية، التجميل، السياحة العلاجية وأكثر من ذلك.

ويتميز موقع بابونج "Babonej" بكادر الخبراء الذين يعملون على صناعة محتواه الأصيل ضمن معايير عالية تتوافق مع طبيعته الصحية بهدف إنتاج محتوى مميز وموثوق من مختصين بالطب الحديث والطب البديل.

وفي هذا السياق، قال أنس عبار الرئيس التنفيذي لشركة حاوي: "يسعدنا إطلاق موقع بابونج المختص بالمحتوى الصحي العائلي الذي يخدم القارئ العربي بمعلومات يهتم بتصفحها يومياً، وهذا ليس غريباً على حاوي التي تنتهز الفرص لفتح بوابات جديدة ضمن خطة 2020 التي نطبقها باستخدام تكنولوجيا حاوي الفريدة (Studio Casper)، ونتطلع قدماً إلى المساهمة بشكل أكبر في تطوير المحتوى العربي المتميز للمنطقة".

وأضافت صفاء سليماني رئيسة التحرير لمجموعة مواقع شركة حاوي قائلةً: "أطلقنا النسخة التجريبية من موقع بابونج الصحي الذي يتميز بسهولة طرحه للمعلومات الصحية والطبية التي نسعى من خلالها لإثراء معلومات القراء العرب في هذا المجال بكافة الوسائل المتاحة لدينا، وإلى جانب ذلك فإن محتوى بابونج لن يقتصر على الجانب الطبي والصحي فحسب بل سيشمل أكثر من ذلك وسيضم النواحي الحياتية بما في ذلك النفسية والاجتماعية ونمط الحياة، ونتطلع للتعاون مع كبار الأطباء والمستشفيات لتعزيز موقع بابونج بنسخته الرسمية".

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وجاء إطلاق موقع بابونج "Babonej" استكمالاً للنجاح الذي حققته حاوي بإطلاق سلسلة من المواقع الإلكترونية التي أثرت المحتوى العربي وحققت رضا جماهيري تبرهن عليه إحصائيات قراءات المتابعين التي تضاعفت على مر السنوات، وعلى رأسها موقع ليالينا الرائد بمحتواه الشامل لكل ما تتطلع إليه المرأة العربية.

عن حاوي:

حاوي "www.7awi.com" منصة إعلامية رائدة لوسائل الإعلام والمعاملات والحلول الإعلانية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمتلك حاوي وتدير مجموعة غنية ومتنوعة من البوابات الإلكترونية مع أكثر من 10 مليون مستخدم شهرياً و30 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعية وتوجد مكاتبهم في الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا