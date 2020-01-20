مقتل شخص وإصابة آخرين في مواجهات بين المتظاهرين والأمن ببغداد

قتل شخص وأصيب آخرون، الاثنين، في مواجهات شهدتها بغداد بين المحتجين وقوات الأمن العراقي عند ساحة الكيلاني.
وشهد العراق، صباح الاثنين، قيام مئات المحتجين في ذي قار بقطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والبصرة عن جسر الفهد، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».
واستعادت قوات مكافحة الشغب العراقية، السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.
واندلعت مواجهات واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، الأحد، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم، حيث سقط قتيلان و17 جريحا.
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