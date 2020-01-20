شكرا لقرائتكم خبر عن عمر المختار فى بغداد.. شبيه القائد العربى الراحل يكشف عن آمله لبلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دولة العراق، مظاهرات فى العديد من المناطق، للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وتحسين الأوضاع والتأكيد على وحدة العراق، ويشارك فى هذه المظاهرات عدد كبير من أبناء الشعب العراقى على مختلف أعمارهم، ولكن ثمة متظاهر بمجرد أن تراه فى هذه المظاهرات يتبادر إلى الظن على الفور، القائد العربى الليبى الراحل عمر المختار، فى ظل الشبه الكبير بينهم.





ويظهر رجل مسن ذو لحية بيضاء كثيفة، ونظارات طبية، يرتدي زيا ليبيا حاملا العلم العراقي، ويتقدم بين المتظاهرين، يتجمع حوله الشباب لالتقاط الصور، ينادونه "عمر المختار"، ويهتفون بصوت عال يطلبون سماع مقولته الشهيرة "ننتصر أو نموت".





وعن نفسه قال علي ياسين الدراجي أو كما ينادونه "عمر المختار"، إن الزي الأبيض الذي يظهر به يمثل البطل عمر المختار قائد الثورة الليبية الذي استبسل في الدفاع عن الليبيين ودحر الإيطاليين، موضحا أنه استلهم من عمر المختار فكرة الاستماتة لاستحصال الحقوق والدفاع عنها، ففي هذه الفكرة خلاص العراقيين من هيمنة الخارج، وعودة القرار إليهم.

وعن أقصى أمنياته، أوضح أن حلمه رؤية بلده بكامل سيادته وقوته، وألا يكون تابعا لأحد، وشبيه عمر المختار يصل في سيره حتى آخر نقطة على جسر الجمهورية، وهي النقطة الأخيرة التي يسميها المتظاهرون "خط الصد"، يلقون عليه التحية، وينادونه بلقبه الأقرب إلى قلوبهم "المختار".

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وتابع الدراجي شبيه عمر المختار حديثه قائلا: "نعم، أنا أتمنى أن أشبه "عمر المختار" موقفاً وشكلا، فهو مناضل عربي وثائر كبير، قاوم الاستعمار الذي احتل ليبيا، هو شخصية كبيرة لن ينجب التاريخ مثلها. كم أتمنى أن يعود العراق لحضنه العربي"، وذلك وفق ما ذكره موقع العربية.