شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تحرر 5 قرى وتقتل 12 من عناصر حركة الشباب بجنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات الصومالية مقتل ما لا يقل عن 12 من مقاتلي حركة الشباب، وتحرير خمس قرى كانت في قبضة الحركة بجنوب البلاد، ونقل راديو (شابيلي) الصومالى، اليوم الاثنين، عن حسن عدن محمد قائد قوات النخبة في البلاد قوله "إن القوات نفذت عملية أمنية ضد حركة الشباب في إقليم جوبا السفلى، مما أسفر عن مقتل 12 مسلحا وإصابة 15 آخرين".

وأضاف أن القوات تمكنت من تحرير قرى (الملايل، وجانيل جاي، ورنيرو، وبندر جديد، وبنجاني) كانت في قبضة حركة الشباب، فيما تقع القرى المحررة على بعد حوالي 90 كيلومترا من مدينة كيسمايو الساحلية، العاصمة الإدارية لولاية جوبالاند.

كما تمكن الجيش الصومالي من التصدي لهجوم بالمدفعية والأسلحة الثقيلة نفذته عناصر لحركة الشباب المتمردة على قاعدة عسكرية في ضواحي بلدة (ماركا) بجنوب الصومال.

وذكر راديو (شابيلي) الصومالي اليوم الاثنين، أن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم، وأجبرت المسلحين على التراجع إلى المكان الذي أتوا منه، إلا أنه لم يتسن بعد معرفة عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الاشتباكات من الجانبين. وكانت حركة الشباب الصومالية تبنت الهجوم على متعاقدين أتراك فى مدينة أفجوى، وقالت الشرطة الصومالية، إن سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوى شمال غربى العاصمة مقديشو، السبت، وقال الشرطى نور على لـ"رويترز" من أفجوى، "سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكانا أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء".

وأضاف، "من السابق لأوانه جدا معرفة حجم الخسائر البشرية".

Advertisements

وكان رئيس خدمة إنقاذ فى مقديشو، قال إن قنبلة انفجرت عند تقاطع طرق مزدحم بالعاصمة الصومالية مما أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل. ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع قرب مبان تضم مكاتب حكومية.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (آمين) للإسعاف لرويترز إن بين الجرحى ثلاث نساء.

كما شهدت الصومال فى وقت سابق من اليوم، قتل جنديين صوماليين على الأقل، وأصيب آخرون جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر حركة "الشباب" المتطرفة فى مدينة "أفجويى" بمحافظة "شابيلى السفلى" جنوب البلاد، وذكرت إذاعة (شابيلي) اليوم السبت، أن الاشتباكات بدأت حينما حاول مئات المسحلين اقتحام نقطة تفتيش تابعة للجيش.

وكانت المدينة، قد شهدت من قبل هجمات مماثلة شنها مسلحو حركة "الشباب"؛ فى وقت تقوم فيه القوات الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقى (أميصوم) بعمليات مشتركة لاستعادة المناطق التى تسيطر عليها الحركة الموالية لتنظيم القاعدة.