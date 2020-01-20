شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال ومخابراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 102 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال ومخابراته، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، بأن 102 مستوطن نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، سلّمت الأحد، رئيس الهيئة الإسلامية العليا فى القدس خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبرى، قرارًا بإبعاده عن "الأقصى" لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال قد طالبت الشيخ صبرى بالحضور السبت القادم للتحقيق معه مجددًا، مع إمكانية إبعاده لأسبوع آخر عن "الأقصى" فى حال قيامه بما يزعم الاحتلال أنه تحريض ضده فى خطب الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت، إجراءاتها بحق المقدسيين فى عدة أحياء، ونصبت عددًا من نقاط التفتيش فى منطقة كنيسة الجثمانية قرب القدس القديمة، وفى بيت حنينا، وسلوان، ورأس العامود، ودققت فى هويات المقدسيين، ونكّلت بعدد من حملة هويات الضفة الغربية.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال، عدة محلات تجارية فى سلوان، وسط عمليات تفتيش للمركبات المارة هناك.

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وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى المبارك وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة فجر الجمعة، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن هذا تصعيد استفزازى مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين.

وأكدت أن هذا الاعتداء غير القانونى وغير المبرر، هو حلقة فى مسلسل الاستهداف المتواصل للأقصى بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا.

وأوضحت الوزارة أنها ستتابع هذا الاعتداء مع الجهات الدولية المختصة كافة، بالتنسيق مع الأشقاء بالمملكة الاردنية الهاشمية.