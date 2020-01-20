الارشيف / اخبار الخليج

صور.. افتتاح أول قسم نسائى عسكرى فى القوات المسلحة السعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح أول قسم نسائى عسكرى فى القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى، أول قسم نسائى عسكرى في القوات المسلحة لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائى.

Annotation-2020-01-20-120341

 

Annotation-2020-01-20-120254

ووفقا لما نشره موقع صحيفة "عكاظ"، استمع الرويلي، أمس، إلى شرح عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة من مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة اللواء الطيار عماد بن عبدالله العيدان.  

Annotation-2020-01-20-120429

 

Annotation-2020-01-20-120407
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. افتتاح أول قسم نسائى عسكرى فى القوات المسلحة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا