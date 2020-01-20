شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح أول قسم نسائى عسكرى فى القوات المسلحة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى، أول قسم نسائى عسكرى في القوات المسلحة لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائى.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة "عكاظ"، استمع الرويلي، أمس، إلى شرح عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة من مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة اللواء الطيار عماد بن عبدالله العيدان.