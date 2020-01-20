غزة.. تشييع جثمان فلسطيني استشهد متأثرا بإصابته في مسيرات العودة

شيّع فلسطينيون، الاثنين، جثمان شاب استشهد، الأحد، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مارس/ آذار 2018، أثناء مشاركته في "مسيرة العودة" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان "عامر منار الحجار" (30 عاما)، في مسجد "بئر السبع"، في حيّ الشيخ رضوان، غرب غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح سابق، تلقّت "الخليج 365" نسخة منه، عن استشهاد " الحجار" متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي.
وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس/آذار 2018، وتوقفت في ديسمبر/كانون أول 2019، على أن تُستأنف نهاية مارس/آذار المقبل، لكن وفق آلية جديدة، بواقع مرة واحدة شهريًا، وفي المناسبات الوطنية البارزة، بعد أن كانت تُنظم أسبوعيا.
وتطالب المسيرات برفع الحصار عن غزة، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.
وقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.
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