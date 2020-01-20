الزياني يغادر أمانة مجلس التعاون الخليجي قبل شهرين من انتهاء ولايته

الكويت/الخليج 365

تستعد دولة الكويت لتسلم منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي؛ فبراير القادم، بعدما تحدثت أنباء عن رغبة عبد اللطيف الزياني مغادرة منصبه قبل انتهاء الموعد المحدد في أبريل القادم.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية، عن مصادر دبلوماسية قولها: إن الزياني "يرغب في إنهاء عمله في شهر فبراير المقبل وليس نهاية أبريل؛ تمهيداً لتسلم منصبه وزيراً لخارجية مملكة البحرين".

وزار الزياني الكويت، أمس الأحد، في جولة خليجية وداعية استهلّها بسلطنة عمان وختمها بالإمارات لتوديع القيادات وكبار المسؤولين.

وكان قادة مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في ختام القمة الخليجية الأربعين، التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 11 ديسمبر الماضي، على تسمية الأكاديمي الكويتي نايف الحجرف أميناً عاماً جديداً لمجلس التعاون الخليجي خلفاً للبحريني الزياني.

وباستلام الحجرف لمهامه رسمياً سيكون الكويتي الثاني الذي يتقلد نفس المنصب بعد عبد الله بشارة، الذي تقلد المنصب ما بين عامي 1981 و1993.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.