الصحة العالمية: قدمنا أدوية ومساعدات طبية لـ 11 محافظة يمنية

اليمن/ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أنها قدمت أدوية ومساعدات طبية في 11 محافظة باليمن.

وذكر مكتب المنظمة في حسابه على تويتر، أن" الصحة العالمية وشركاءها، وفرت أدوية ومعدات طبية أساسية؛ لدعم الاحتياجات الصحية الطارئة لـ 18 مستشفى و11 مختبرا في 11 محافظة حول اليمن".

وأضاف أن" هذه المساعدات بلغت تكلفتها 3.2 ملايين دولار، دون التطرق لتفاصيل أخرى".

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ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعما إيرانيا، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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