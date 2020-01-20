مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 60 بمواجهات مع الأمن في بغداد

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

قُتل متظاهران وأُصيب 60 آخرون بجروح وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الإثنين، إثر مواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة بغداد، حسب ما أفاد مصدر أمني للأناضول.

وقال المصدر، للأناضول، مشترطا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن مواجهات تجري بين المتظاهرين والقوات الأمنية، منذ فجر الاثنين ولغاية الآن، في عدة مناطق وسط بغداد تشمل ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع وعند ساحتي التحرير والكيلاني.

وأضاف المصدر أن "أحداث اليوم أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة أكثر من 60 آخرين بحالات اختناق وغيرها من الحالات".

ولفت إلى أن "الأحداث اسفرت أيضا عن إصابة 5 من عناصر قوات الأمن بحالات اختناق".



وصعّد المتظاهرون من احتجاجاتهم، اليوم، بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

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واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم؛ حيث من المتوقع تصعيد الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، حسب ما توعد به محتجون.



ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 504 قتلى وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.



وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.



ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.

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