ماكرون: نتفهم عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفهمه لعدم مشاركة نظيره التونسي قيس سعيّد في مؤتمر برلين حول ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ماكرون في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين مع سعيّد، وفق بيان للرئاسة التونسية تلقت الخليج 365 نسخة عنه.

وأوضح البيان أن "الرئيس الفرنسي أبلغ رئيس الجمهورية تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين الذي عُقد الأحد، وأحاطه علما بما تم مناقشته والتوصل إليه في المؤتمر".



وفي سياق متصل تناولت المحادثة "ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة".

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من جهته ذكّر سعيد بالمبادرة التي قام بها في هذا الإطار عند جمعه عدد من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي من أجل التوصل الى حل ليبي ليبي، وفق البيان.

وأشار سعيّد أن "تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في ليبيا فهي التي تتحمل بحكم موقعها الجغرافي أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب على المستوى الأمني وعلى كافة المستويات الأخرى".

والسبت، أعلنت تونس أنها لن تشارك في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، نظرا لتلقيها دعوة إلى حضوره في وقت متأخر.

وانعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد، بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وتشن قوات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا؛ ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.