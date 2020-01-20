حماس تندد بإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، إن القرار الإسرائيلي القاضي بإخلاء منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، يهدف إلى "تهويد المدينة وتغيير معالمها من خلال التهجير القسري لسكانها".



وقال الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان وصل وكالة الخليج 365، إن القرار الإسرائيلي، يدل على "إفلاس وتخبط الاحتلال"، داعيا إلى "مضاعفة الجهود والمشاركة في الرباط بالمسجد الأقصى".

وطالب الأمتين العربية والإسلامية بدعم "سكان مدينة القدس وتعزيز صمودهم وتثبيت وجودهم في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسعى لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين".

والأحد، سلمت السلطات الإسرائيلية، سكان 10 منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، إخطارات بإخلائها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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