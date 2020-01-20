11 ألف شرطي إسرائيلي لحماية عشرات الزعماء الزائرين للقدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

تنشر الشرطة الإسرائيلية آلافا من عناصرها، في مدينة القدس، لتوفير الحماية لعشرات الزعماء الأجانب الذين سيبدأون، الثلاثاء، بالوصول للمشاركة في المنتدى الدولي الخامس حول المحرقة اليهودية، "الهولوكست" يوم الخميس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365، إنها ستنشر قرابة 11 ألف شرطي، بدءا من يوم الثلاثاء.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية لقب "رؤيا للمستقبل" على نشاطها هذا، مشيرة إلى أنه سيركز على القدس ومحيطها ومطار بن غوريون الدولي، قرب مدينة تل أبيب.

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ولفتت إلى أنها ستقوم بإغلاق طرق ووضع حواجز، وستحظر تحليق الطائرات بارتفاعات منخفضة، في أجواء مطار بن غوريون، ومدينة القدس.

وبدءا من الثلاثاء، يبدأ أكثر من 42 زعيما ومسؤولا دوليا بالوصول إلى إسرائيل، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والألماني فرانك شتانماير، وأمير ويلز، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

ويعقد المؤتمر يوم الخميس المقبل ويتحدث فيه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي والرؤساء الفرنسي والألماني والروسي.

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