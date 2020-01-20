محافظات العراق مقطعة الأوصال.. وإصابة 14 ضابطا في بغداد

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، إصابة 14 ضابطاً جراء تصديهم لمجموعة من “مثيري الشغب” في ساحة التحرير في بغداد.

وأكدت الخلية في تغريدات على تويتر، إصابة آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية بكسر في الساق، لافتة إلى أن “القوات مستمرة بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنية المكلفة بها”.

اشتباكات في بغداد

إلى ذلك، شهدت العاصمة العراقية، بغداد،اليوم الاثنين، قطع طرقات، وسط استنفار أمني كبير. وأفاد مراسل العربية/الحدث بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين قطعوا طريق “محمد القاسم” الأساسي في العاصمة، والطريق الدولي الرابط بين بغداد والناصرية، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميسان والعاصمة.

وأضاف أن قوات الأمن العراقية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 13 متظاهراً بحالات اختناق.

كما أكد أن أعداد المتظاهرين في تزايد عند طريق محمد القاسم، لافتاً إلى تسجيل عشرات الإصابات بصفوف المتظاهرين في اشتباكات مع الأمن، بمختلف المناطق العراقية.

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إلى ذلك، وقعت اشتباكات في ساحة الخلاني بالعاصمة، حيث ألقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين نصبوا السواتر احتجاجاً.

في حين أعلن الإعلام الأمني العراقي أن عمليات بغداد تعمد إلى فتح جميع الطرق التي حاول المتظاهرون إغلاقها، وقد ألقت القبض على مجموعة وصفتها بالـ”خارجة عن القانون”، بعد أن حاولت قطع طريق “محمد القاسم”.

كما ناشدت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين السلميين الابتعاد عن “الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع المجموعات التي تحاول إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر”.

أما في وسط البلاد، فقد أوضح المراسل أن المتظاهرين قطعوا طرقاً رئيسية في الكوت بمحافظة واسط. وأضاف أن القوى الأمنية تنتشر بشكل كثيف في عدة مناطق جنوب العراق مع توقعات بالتصعيد.

كما تم قطع الطرق والجسور في بابل والنجف، في حين عمدتقوات مكافحة الشغب إلى مطاردة المتظاهرين في كربلاء.

إلى ذلك، أشار المراسل إلى قطع الطريق السريع الذي يربط الديوانية مع بقية محافظات العراق من قبل المحتجين، كما تم إغلاق “جسر فهد” – الطريق السريع الدولي في الناصرية (جنوباً).