‏”حقوق الإنسان” تدعو شركات التجوال لحماية مستخدميها ‏على الحدود ‏من التجوال على شبكة بلد آخر

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه على مقدمي خدمات التجوال حماية ‏المستخدمين في المناطق الحدودية من التجوال التلقائي على ‏شبكة بلد آخر‎.‎

ونبَّهت على ضرورة عدم التفعيل التلقائي لخدمة تجوال الإنترنت ‏المتنقل خارج الباقات بدون طلب من المستخدم.‏

وطالبت مقدمي الخدمات بإشعار المستخدم بتعرفة استلام ‏المكالمة الصوتية، والرسائل النصية، وأسعار الإنترنت في ‏منطقة التجوال، مع إعلان المستخدم بأي زيادة في الأسعار قبل ‏تطبيقها.‏