صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، عن اكتشاف 83 نيزكًا في صحراء المملكة، وذلك خلال الفترة ما بين عام 2012 وحتي 2019.

وأوضحت الهيئة أن فريقًا بحثيًا من قسم الدراسات الصحراوية بالهيئة وخبراء من جامعة “بيرن” السويسرية، يدونون عالمياً اكتشاف 83 نيزكًا في الصحراء السعودية ما بين عامي 2012 و2019.