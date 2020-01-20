7ملايين لميزانية مدارس عسير التشغيلية

ابها اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، صرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري والبالغة 7,318,400 ريال ، وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري ، أن المخصصات شملت بند النظافة ، وتم إيداعها في حسابات المدارس ، على أن تقوم اللجنة المعنية في كل مدرسة بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية

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