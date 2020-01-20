ضبط أشخاص استعرضوا المخدرات داخل مركبة

صحيفة الخليج الالكترونية قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.

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