التعليم توضح سبب قصر تدريس «الصينية» على مدارس البنين فقط

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة التعليم، عن سبب تدريس اللغة الصينية في مدارس البنين فقط وعدم تدريسها في مدارس البنات.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وازرة التعليم ابتسام الشهري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن الوزارة أبدت رغبتها في تقدم معلمين ومعلمات لتدريس اللغة الصينية بالمدراس، وبالفعل تقدم العديد من المعلمين، لكن للأسف لم تتقدم أي معلمة، مضيفة أن هذا هو السبب في قصر تعليم الصينية على مدارس البنين دون مدارس البنات، وسيتم تدريسها من العام الدراسي المقبل في مدراس البنات.

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وأضافت الشهري، أن الوزارة بدأت الفصل الدراسي الحالي تدريس الصينية في 8 مدارس بنظام المقررات، 4 منها في الرياض و2 في جدة و2 بالشرقية، وفق منهجية علمية؛ حيث أعدت خطة شاملة ومتدرجة لإدراج الصينية في مناهجها.

وأشارت الشهري إلى أنه تم تدريب المعلمين على آلية التطبيق، ويبدأ تسجيل الطلاب لدراسة الصينية من الأسبوع الجاري، وسيتم تدريسها كمادة اختيارية بنظام الساعات وتعامل كأي مادة ضمن نظام المقررات، على المرحلة الثانوية وتحديدًا الصف الثاني الثانوي، موضحة أن الوزارة تشترط في المرحلة الحالية أن يكون مدرس اللغة الصينية سعوديًّا.

وحول تطبيق تدريس الصينية على كل المدارس، قالت الشهري: إن ذلك سيكون بناء على تقييم المرحلة الأولى من التجربة، وعلى أساسها سيتم تحديد مستوى التوسع في التطبيق على كل الثانويات، مضيفة أن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات؛ للتعامل مع نتائج تقييم المرحلة الأولى.