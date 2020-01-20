انت الان تتابع بنك بوبيان: ارتفاع الأرباح في عام 2019 الى 62.7 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة محمود الفليج ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً صافية بنهاية عام 2019 بلغت 62.7 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 12% عن العام السابق له وبربحية سهم 20.4 فلس مقارنة بربحية سهم 19.2 فلس في عام 2018، لتستمر بذلك وتيرة نمو الربحية ومختلف مؤشرات البنك المالية منذ عام 2010 مع التوصية للجمعية العمومية بتوزيع توزيعات نقدية (9 فلس للسهم) وأسهم منحة 5%.

وهنأ رئيس مجلس الإدارة محمود الفليج جميع مساهمي وعملاء وموظفي البنك بهذه النتائج لعام آخر من الإنجازات يضاف إلى سلسلة الاعوام الأخيرة التى ميزت مسيرة البنك الذي يحتفل بمرور 15 عاما على تاسيسيه مؤكدا ان العام 2020 سيشهد بعون الله المزيد من الخطط للتوسع في السوق المحلي مع دراسة الفرص الخارجية المتاحة .

واوضح الفليج " استمر بوبيان في عام 2019 على نفس خطاه التى انطلق منها منذ بدأ في تطبيق استراتيجيته الجديدة في عام 2010 وهو ما انعكس على مستوى الربحية و نمو مؤشراتنا المالية بوتيرة جيدة تدل على نجاح الاستراتيجية التى نتبعها وما يرافقها من خطط وسياسات لتأكيد تواجدنا في السوق الكويتي .

15 عاماً من الانجازات

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد انه على الرغم من التحديات التى تتعلق سواء بالمنافسة في السوق المحلي او التحديات الاقليمية فإننا نجحنا بفضل من الله ثم بفضل مواردنا البشرية من تحقيق اهدافنا في الاستحواذ على حصص سوقية في مختلف القطاعات سواء في خدمات الافراد او الشركات.

واعرب الماجد عن فخره بالإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الاخيرة مشيراً الى انه واكب العام الماضي احتفالنا بمرور 15 عاما منذ تأسس بنك بوبيان و10 سنوات منذ البدء في المرحلة الجديدة التى اثمرت العديد من الإنجازات والنجاحات التى تحققت واهمها ارتفاع حصصنا بمختلف اشكالها في السوق الكويتي " مؤكدا ان المستقبل بإذن الله لا يزال يحمل الكثير سواء للعملاء او المساهمين .

واضاف ان بوبيان مستمر في تنفيذ خططه التى تعتمد على التركيز في السوق المحلي مع البدء في توسعة انشطتنا الخارجية والتى بدأت مع اعلاننا في ديسمبر الماضي عن تقديم عرض للاستحواذ على بنك لندن والشرق الاوسط وهي العملية التى لا تزال في مراحل التنفيذ حاليا " .

وأشار الماجد إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نمواً لحوظاً في عام 2019 حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 5.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 22% كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 4.3 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 17% إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.7 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 14% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفعت حتى نهاية 2019 الى 575 مليون دينار كويتي كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 146 مليون دينار كويتي.

وقال الماجد أن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي 9.3% حالياً بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى ما يقارب 12% الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 17% عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية و دراسة وتنويع المخاطر.

بوبيان ...أسلوب حياة

وخلال العام الماضي اطلق بوبيان حملته الجديدة ( بوبيان ... أسلوب حياة ) والتى تعبر بوضوح عن رؤية البنك واتجاهه نحو جعل حياة عملاءه اكثر سهولة من خلال الخدمات والمنتجات التى يقدمها .

وشهد العام 2019 طرح العديد من الخدمات والمنتجات التى كان لبنك بوبيان السبق في طرحها سعياً منه لتميز عملاءه ومنحهم تجارب مصرفية فريدة ابرزها إطلاق نسخة جديدة بالكامل لتطبيق البنك للهواتف الذكية الى جانب خدمة إصدار وتفعيل واستخدام البطاقة المسبقة الدفع الافتراضية عن طريق تطبيق بوبيان Boubyan App ليتمكن العميل فورا من استخدامها في عمليات التسوق والشراء عن طريق الانترنت بشكل آمن وسهل ومريح دون الحاجة لزيارة الفرع أو الاتصال على مركز خدمة العملاء ليؤكد البنك انفراده بتقديم الخدمات والمنتجات الرقمية التى يطرحها لعملائه.

بالاضافة الى حصول البنك على علامة التوثيق الخاصه بتطبيق (واتس اب ) الى جانب دمج خدمة الشات بوت الخاصة بالبنك ( مساعد ) مع تطبيق ( واتس أب ) الى جانب توفير خدمات مميزة عند إجراء التحويلات المالية لأي مكان في العالم من خلال توقيع البنك اتفاقية مع شركة ريبل نتRipple.Net .

كما اصبحت كافة اجهزة نقاط البيع الخاصة ببنك بوبيان لدى جميع التجار ومختلف القطاعات الاقتصادية مرتبطة بصورة مباشرة بمؤسسات البطاقات العالميه مثل ڤيزا و ماستر كارد ( دون بنك وسيط ) كما تم إطلاق بطاقات المصاريف الحكوميه و المصاريف النثرية للشركات لتنظيم مصروفات الشركات اليومية و تسهيل مدفوعاتهم للجهات الحكوميه

Advertisements

تمويل الشركات والمشروعات الكبرى

استمرت المجموعة المصرفية للشركات فى تحقيق نمو متوازن فى محفظة التمويل التجارى بمعدل نمو تجاوزنسبة 17% على الرغم من المنافسة الشديدة التى شهدها قطاع التمويل التجارى خلال العام المنصرم مما ادى الى زيادة الحصة السوقية الى 8.2%.

و قد تنوعت التمويلات الممنوحة لتشمل القطاعات المنتجة الرئيسية مثل قطاع النفط و الطاقة و القطاع الخدمى و القطاع الصناعى و العقار فضلا عن المساهمة بشكل رئيسى و فعال فى عدد من المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، و تم تحقيق ذلك من خلال استقطاب عملاء جدد الى جانب عملاء البنك الحاليين مع الالتزام بجودة محفظة التمويل من خلال تطبيق سياسة ائتمانية حصيفة بحيث لا تتعدى نسبة الديون الرديئة 1% من اجمالى محفظة التمويل.

و قد حرصت المجموعة على مواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة لهذا القطاع الهام من خلال إضافة خدمات متنوعة الى تطبيق بوبيان للشركات و كذلك الخدمة المصرفية عبر الانترنت للشركات ، فضلا عن تقديم منتجات جديدة و تخصيص فروع حصرية لتقديم كافة الخدمات المصرفية لقطاع الشركات.

دعم الشباب في قطاع الاعمال

وخلال العام الماضي استمر بنك بوبيان في دعم قطاع الاعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة التى زاد اقبال الشباب الكويتي عليها خلال الفترة الاخيرة حيث يمتلك بوبيان واحدة من اهم الادارات وهي إدارة قطاع الاعمال التى تقدم مجموعة منوعة من الخدمات المصرفية كإدارة حسابات الشركة ، وتقديم الطلبات، والاطلاع على الأرصدة، والحصول على تفاصيل الحساب، وتنفيذ العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت مثل تحويل رواتب الموظفين و خدمات التحويل المحلية و الدولية وطلب دفاتر الشيكات وشهادات التدقيق و الاطلاع على تفاصيل جميع الحسابات وطباعة وتحميل كشوفات الحسابات وخدمة الإيداع وغيرها .

الى جانب سلسلة الحلول والخدمات المصرفية تتضمن خدمة ePay وهي خدمة تحصيل المدفوعات التي يقدمها بنك بوبيان الى جانب تصميم بطاقة فيزا الائتمانية للشركات خصيصاً لتقدم لحاملي البطاقات مجموعة استثنائية من المزايا والفوائد وتعطيهم فرصة للحصول على مجموعة كبيرة من العروض والتجارب الفريدة .

التصنيفات الائتمانية

واضاف بوبيان في عام 2019 إنجاز جديد الى إنجازاته من خلال قيام وكالة ستاندرد آند بورز العالمية بتأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك عند المستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة ليكون بذلك ثاني اعلى تصنيف ائتماني بين البنوك المحلية .

وابرزت الوكالة في مبررات منحها البنك هذا التصنيف ان بوبيان يعد خامس أكبر بنك في الكويت وأنه يتمتع بعلامة تجارية قوية على مستوى خدمات الأفراد بالإضافة إلى مركزه السوقي الجيد ورسملته القوية جنباً إلى جنب مع ربحيته الجيدة.

وخلال العام الماضي تمكن بنك بوبيان من الاستمرار في الحفاظ على تقدمه وتفوقه التقني من خلال الحصول على جائزة افضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام الخامس على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية .

ولأول مرة على مستوى الكويت تتفق مؤسستان وهما مؤسسة غلوبل فاينانس وبانكر على منح بوبيان جائزة افضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2019 نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه السوقية .

بوبيان وخدمة المجتمع

ومثل العام الماضي علامة فارقة في استمرار بنك بوبيان في الاضطلاع بدوره الاجتماعي من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التى ابرزت تفوقه محليا فيما قدمه للمجتمع مؤكداُ ريادته للمسؤولية الاجتماعية في الكويت حيث تجاوز إجمالي مشاركاته اكثر من 200 مشاركة في مختلف القطاعات ولمختلف الشرائح . .

وحصل بنك بوبيان في عام 2019 على جائزة "إحلال العمالة الوطنية نتيجة حرص البنك على اتباع احدث خطط التطوير العالمية في تنمية مواهب موارده البشرية و العمل الدؤوب والمستمر طوال السنوات الاخيرة حتى تمكن من رفع معدلات العمالة الوطنية والتي وصلت إلى 77.2% ليكون بذلك مثالا للقطاع الخاص الكويتي الناجح في استقطاب افضل الكفاءات الوطينة .