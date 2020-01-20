دراسة: القهوة تزيد من خطر تطور سرطان الرئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية، أن تناول فنجان أو اثنين من القهوة بانتظام يوميا، يساعد على زيادة خطر تطور سرطان الرئة.



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وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج من تحليلهم لـ 17 دراسة علمية، شارك فيها أكثر من مليون شخص بينهم 20.5 ألف أصيبوا بسرطان الرئة خلال فترة الدراسة.

واهتم الباحثون بفصل العوامل المسببة لسرطان الرئة وخاصة التدخين والقهوة. ولأن المدخنين يتناولون القهوة بكثرة، يزداد احتمال حصول خطأ في تقدير الحالة. وقد أشار الباحثون إلى أن تحليل هذا العدد من الدراسات سمح لهم بعزل تناول القهوة عن بقية العوامل المسببة لارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وتوصل الباحثون في النهاية إلى أن تناول فنجانين من القهوة يوميا بانتظام، رفع خطر تطور سرطان الرئة بنسبة 41% عند المدخنين، و37% عند غير المدخنين.