ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين «أفضل بكثير» مما كان يتوقع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد بالاتّفاق التجاري مع الصين، معتبراً أنّه «أفضل بكثير» ممّا كان يتوقّعه.

وقال ترامب خلال اجتماع في أوستن بتكساس، أمام اتّحاد أرباب العمل المزارعين «هذا نجاح كبير لبلادنا». وأضاف «أعتقد أنّ الصين ستفعل كلّ ما في وسعها لإثبات أنّ الاتّفاق الموقّع يعدّ اتفاقاً جيّداً. إنّه أكثر أهمية وأفضل بكثير ممّا كنت أتوقّع الحصول عليه».

كما أشاد ترامب بالفصل الجديد في العلاقات مع بكين والتي اعتبر أنّها «الأفضل بيننا منذ سنوات عدّة»، قائلاً إنّ «الصين تحترمنا الآن».

وكان ترامب وقّع الأربعاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقاً تجاريّاً يشكّل على حدّ قوله «محطة تاريخية» تعلّق الحرب التجارية غير المسبوقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. من جهته، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة موجّهة إلى ترامب وتلاها المفاوض الصيني أنّ الاتّفاق سيكون مفيداً «للصين والولايات المتحدة والعالم أجمع».

وتعهّدت الصين بشراء منتجات أمريكيّة إضافيّة بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتّفاق الذي نُشر نصّه الكامل بصفحاته الـ94 الأربعاء.

وتهدف زيادة الواردات الصينيّة من المنتجات الأمريكية إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض.

كما يتضمّن الاتّفاق المرحلي بنوداً تتعلّق بحماية الملكيّة الفكريّة وشروط نقل المعرفة التكنولوجيّة، وهما كذلك من أولى المطالب الأمريكيّة.

وبدأ ترامب الحرب التجاريّة في ربيع 2018 بهدف وضع حدّ للممارسات التجارية الصينية «غير النزيهة» برأي واشنطن، وتمّ في هذا السياق تبادل رسوم جمركية مشدّدة بين البلدين طالت مئات مليارات الدولارات من البضائع.

لكنّ ترامب أكد أنّ الرسوم الجمركية المشددة المفروضة حالياً على أكثر من 370 مليار دولار من المنتجات الصينية، ستبقى سارية إلى حين توقيع المرحلة الثانية من الاتفاق.