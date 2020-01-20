هاري يعرب عن «حزن كبير» للانفصال عن العائلة الملكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الأمير هاري عن «حزن كبير»، الأحد لاضطراره وزوجته ميجان الانفصال عن العائلة الملكية والتخلي عن لقب السمو الملكي.

وقال هاري في أول تعليق له على الاتفاق الذي توصلت إليه العائلة المالكة بشأن انفصاله عنها خلال كلمة ألقاها ونشرت على حسابه على «إنستجرام»، «يحزنني جداً الوصول إلى هذا الحد».

وأضاف امام داعمين لجمعية خيرية مقرها في جنوب إفريقيا أسسها لتعنى بشباب مصابين بفيروس الإيدز في لندن «كنا نأمل في أن نستمر في خدمة الملكة والكومنولث وجمعياتي العسكرية لكن من دون تمويل عام هذا غير ممكن للأسف».

وبموجب الاتفاق، خسر هاري وميجان، مخصصاتهما العامة وعليهما دفع 2,4 مليون جنيه استرليني (3,1 مليون دولار) من الأموال التي دفعت في ترميم دارتهما فروجمور كوتيدج قرب قصر ويندسور. واضطر هاري إلى التخلي عن ألقابه العسكرية ورعايته لجمعيات في هذا المجال التي حصل عليها بعد قيامه بمهمتين في أفغانستان مع الجيش البريطاني. كما أعرب عن «احترامه الكبير» للملكة إليزابيث الثانية. وأكد قائلاً: «كان شرفاً لنا خدمتك وسنستمر في الخدمة طوال حياتنا».وأضاف «احترامي الكبير سيتسمر إلى الأبد لجدتي وقائدتي وأنا ممتن لها كثيراً ولبقية أفراد العائلة لدعمهم لي ولميجان خلال الأشهر الأخيرة».