نجاح «سبيس إكس» بداية «استقلال» ناسا عن روسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت شركة «سبايس إكس» في عملية محاكاة لإطلاق رواد فضاء من صاروخ بعد لحظات على إقلاعه من فلوريدا، لتقترب بذلك وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) من موعد التوقف عن الاعتماد على روسيا لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال إلون ماسك رئيس شركة «سبايس إكس» خلال مؤتمر صحفي إن المعطيات الأولى تفيد بأن التجربة كانت «ممتازة». أما مدير«ناسا» جيم برايدنستاين فتحدث عن «تجربة ناجحة جداً».

وبحسب ماسك، ستكون المهمة المقبلة لمركبة «كرو دراغون» من «سبايس إكس» أول رحلة مأهولة لها، وقد تجري في الربع الثاني من العام الجاري. وستكون تلك أول رحلة مأهولة للأمريكيين إلى الفضاء بواسطة صاروخ أمريكي منذ العام 2011 بعد سحب المكوكات الأمريكية من الخدمة.

وأكد برايدنستاين «يشكل ذلك عودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى الفضاء بواسطة صواريخ أمريكية انطلاقاً من الأراضي الأمريكية».

وبدأت التجربة غير المأهولة مساء الأحد، من مركز كينيدي الفضائي مع إقلاع صاروخ «فالكون 9» ثبتت على قمته المركبة «كرو دراغون». وكان الصاروخ مبرمجاً كما لو أنه سيطلق المركبة في المدار. وبعد دقيقة و24 ثانية من الإقلاع، وعلى ارتفاع 19 كيلومتراً فوق المحيط الأطلسي، وبينما كان الصاروخ منطلقاً بسرعة 1500 كيلومتر في الساعة بدأت عملية إطلاق لمحاكاة خلل فشغلت المركبة دافعاتها القوية «سوبرداركو» للانفصال عن الصاروخ والابتعاد عنه بأسرع وقت ممكن.

ومن شأن ذلك خلال مهمة مأهولة إنقاذ أرواح رواد الفضاء داخل «كرو دراغون»، في حال واجه الصاروخ مشكلة أو سلك المسار غير الصحيح.

وبعيد عملية الانفصال، تفكك الصاروخ وتحول إلى كتلة نار كبيرة كما كان متوقعاً، في مشهد لافت. وقال إلون ماسك «لا يمكن استرداد أي جزء من الصاروخ». وواصلت «كرو دراغون» بمفردها مسارها باتجاه السماء حتى ارتفاع 40 كيلومتراً عن الأرض قبل أن تسقط كما هو مخطط باتجاه المحيط الأطلسي، حيث انتشرت فرق إنقاذ. وبعد تسع دقائق على الإقلاع، هبطت «كرو دراغون» في المياه من دون أي ضرر.

ومنذ العام 2012، تنفذ «سبايس إكس» مهام بنقل المؤن والتجهيزات إلى محطة الفضاء الدولية لحساب «ناسا» في نسخة مخصصة للشحن من مركبة «دراغون».