شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتفاء جوجل بها.. تعرف على أول محامية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى محرك البحث الشهير «جوجل»، بالذكرى الـ 106 لميلاد المحامية المصرية مفيدة عبد الرحمن، والتي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1914، وذلك من خلال وضعه صورة لسيدة ترتدي «زي المحاماة».

وتُعد مفيدة عبد الرحمن، من أوائل المحاميات في مصر، حيث التحقت بكلية الحقوق عام 1935، وحصلت على بكالوريوس الحقوق من جامعة فؤاد الأول عام 1939.

وجاءت شهرة مفيدة بعد ترافعها في أولى قضاياها والتي كانت «قتل بغيرعمد»، حيث استطاعت الفوز بالقضية، وحصل موكلها على حكم بالبرائة.

وعلى الرغم من أن مفيدة أم لتسعة أبناء، إلا أن ذلك لم يمنعها من الانخراط في أنشطة اجتماعية، وبرلمانية، حيث كانت أول نائبة تستمر لمدة 17 عاماً على التوالي، عن دائرة الغورية والأزبكية بعد دخولها للبرلمان عام 1959.

كما تم اختيارها للدفاع عن درية شفيق أمام هيئة المحكمة، بعد أن قامت الأخيرة بتنظيم مسيرة ضمت نحو 1500 امرأة، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت مفيدة أول امرأة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر، فضلاً عن تأسيسها جمعية «نساء الإسلام»، حيث شغلت منصب رئيس الجمعية لعدة سنوات.

وكانت مفيدة عبد الرحمن، أول امرأة تشارك في عمل لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين في ستينات القرن الماضي.

الجدير بالذكر أن مفيدة عبد الرحمن توفيت في سبتمبر/أيلول عام 2002 عن عمر ناهز 88 عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتفاء جوجل بها.. تعرف على أول محامية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.