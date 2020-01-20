مقتل 9 وإنقاذ 17 آخرين إثر انهيار جسر للمشاة في إندونيسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرق 9 أشخاص على الأقل جرفهم التيار القوي إثر انهيار جسر للمشاة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق ما أعلن مسؤولون عن مكافحة الكوارث في البلاد.

وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث، إنه تم إنقاذ 17 شخصاً في موقع الانهيار في إقليم بنجكولو، وما زال شخص في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن تجمع حشد مكون من 30 شخصاً أغلبهم من الطلاب على الجسر هو ما زاد الحمل وأدى إلى انهياره أثناء مشاهدتهم الفيضانات.

وتقوم وكالة مكافحة الكوارث في الإقليم، والجيش، والشرطة، والمنظمات المعنية، والمتطوعون بالبحث عن الشخص المفقود.