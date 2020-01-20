الحكومة اليابانية: الجيل السادس أسرع 10 مرات من الخامس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

شكلت الحكومة اليابانية فريق عمل لمناقشة استراتيجيتها لإنشاء تكنولوجيا شبكة الجيل السادس للهواتف المحمولة في عام 2030، وفقا لما كشفته صحيفة نيكي اليابانية، الأحد.



وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقدم فريق العمل استراتيجية شاملة بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وأضافت أن شركتي "إن تي تي" و"توشيبا" من بين المدعوين للمشاركة في الدراسة.

وتتوقع الحكومة أن يكون الجيل السادس أسرع 10 مرات على الأقل من الجيل الخامس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

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وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أعلنت نهاية 2019 إنشاء مركزين بحثيين تكنولوجيين، هدفهما تطوير وابتكار الجيل الجديد من البيانات الخلوية والمتمثل في الجيل السادس 6G.

ويعني هذا أن اليابان دخلت على خط المنافسة مع الصين.

يذكر أن سباق الجيل الخامس لا يزال مستعرا عالميا، خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

وتسببت هيمنة شركة "هواوي" الصينية على عقود إنشاء شبكات الجيل الخامس في عدد من الدول إلى إثارة غضب الإدارة الأمريكية.

واتهمت الولايات المتحدة أكثر من مرة شركة هواوي، باستغلال معداتها في التجسس على الدول التي تزودها بتقنية الجيل الخامس.

وتقول هواوي إن اتهامات واشنطن سببها عدم القدرة على منافسة التكنولوجيا المتقدمة والرخيصة التي تقدمها للشركاء.