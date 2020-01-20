دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا بالفيديو.. "جوجل" يساعد فتاة في العثور على جدها المتوفي بهذه الطريقة

تطبيق "خرائط جوجل" أداة رائعة لاستكشاف أجزاء من العالم قد لا تستطيع زيارتها عندما تمنعك الظروف مثل أن تمر على شارعك أومنزلك القديم الذي كنت تعيش فيه يومًا ما، فهو فرصة رائعة لاسترجاع الماضي.

هذا هو ما حدث لفتاة مكسيكية نشرت قصتها صحيفة "اندبندنت"البريطانية، وتدعى الفتاة ياجايرا وتعيش حاليا في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شاركت متابعيها على "تويتر" قبل أيام بفيديو يظهر شارع مزرعة جدها التقطها تطبيق "خرائط جوجل" عبر الأقمار الصناعية.

وأظهر الفيديو الشوارع بالقرب من مزرعة في دورانجو بالمكسيك والتي يجلس قبالتها رجل.

وبحسب الفتاة التقط "جوجل" الصورة لجدها قبل وفاته منذ بضع سنوات، في المزرعة التي كان يمتلكها.

ياجايرا قالت إنها شاهدت جدها على قيد الحياة من جديد، وأوضحت أنها لم تودع جدها قبل سفرها لأمريكا قبل وفاته ولكنها استطاعت الآن مشاهدته جالسًا خارج مزرعته على خرائط جوجل، وتمكنت من إرسال تحياتها الإلكترونية إليه.

وبسرعة انتشرت تغريدة ياجايرا على "تويتر" أكثر من 3 مليون مرة، وشارك الكثير من المتابعين تجربتهم في البحث عن أحبائهم المتوفين بنفس الطريقة.

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وفي حديثها إلى مجلة "تايم"، أوضحت ياجايرا أن اشتياقها لجدها دفعها للبحث عنه على الانترنت بهذه الطريقة.

يشار إلى أن "جوجل" أطلق خدمة الخرائط لأول مرة في عام 2005 والتي تمكن المستخدمين من مشاهدة خرائط دقيقة للدول والمدن و الشوارع، وتم تطويرها في عام 2007 لتسمح للمستخدمين بالتجول الافتراضي.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هناالمزيد:

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