شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية يمنية: مقتل 80 حوثيا وأسر 100 آخرين فى جبهة نهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الاثنين، بمقتل 80 حوثيا وأسر 100 آخرين خلال اشتباكات في جبهة نهم شمال شرقى صنعاء، ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المصادر قولها إن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرا من الميليشيات وأسر 100 آخرين.

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت مقتل 13 عنصرا من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، كما تمكنت قوات الجيش في الوقت نفسه من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملا وتبة الكحل فى معارك مستمرة. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان مقتضب، أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين - "إن الجيش الوطني، نفذ، مساء أمس، عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم"، موضحا أن الانقلابيين تكبدوا خلال العملية أكثر من 13 قتيلا، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وكان قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز، قد أشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جبهات نهم، مؤكدا خلال ترؤسه اجتماعا لقيادات العمليات المشتركة، أمس الأول السبت، استمرار العمليات القتالية ضد الانقلابيين في مختلف الجبهات.

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ولفت إلى أن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم الحوثيين، مثمنا دور التحالف ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية.

وكان الجيش اليمني قد شن، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال اليومين الماضيين، هجوما واسعا على مواقع تسيطر عليها الميليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض في مديرية نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.