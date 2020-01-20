شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر فى السعودية وسقوط أمطار خفيفة فى الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من الاستقرار النسبى فى السعودية بوجه عام وسقوط أمطار خفيفة فى البحرين والإمارات، حيث سيكون الطقس بالبحرين غائم جزئيا أحيانا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار وفى الإمارات سيصبح صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وباردا ليلا مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة ليلا .

طقس مستقر بالسعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها، عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماًء صحو بوجه عام وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، فيما يكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزئيين الشمالى والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





سقوط أمطار ليليه الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام خاصةً شمالاً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة ليلاً، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الثلاثاء خاصة على المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة ونشطة على البحر غرباً.

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حركة الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: متوسط – مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:45 والمد الثانى عند الساعة 20:46 الجزر الأول عند الساعة 16:09 عند الساعة 02:57 .بحر عمان: خفيف -متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:38 المد الثانى عند 06:12 الجزر الاول .









غائم فى البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس فى البحرين اليوم الأحد غائم جزئيا أحيانا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة فى وقت لاحق.

الرياح: جنوبة شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج: من قدم إلى قمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 24 م الصغرى 16م، الرطوبة النسبية العظمى 90% الصغرى 35 %. ، شروق الشمس فى الساعة 06:26 صباحا وغروبها فى الساعة 05:10 مساءا



