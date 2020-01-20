العاهل الأردنى يبحث مع مستشار الأمن القومى الهندى التطورات الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، مع مستشار الأمن القومى الهندى أجيت دوفال، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة فى الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أمس الأحد - أن الجانبين أكدا - خلال اللقاء - أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والهند حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.