شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يبحث مع مجموعة بريتيش بتروليوم آفاق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، مساء الأحد فى لندن مع برنار لونى المدير العام لمجموعة بريتيش بتروليوم للطاقة، آفاق التعاون بين بلاده والمجموعة وسبل تعزيز الاستثمارات فى ضوء الآفاق الواعدة لموريتانيا فى مجال الطاقة.

وعلى صعيد متصل- أفادت الإذاعة الموريتانية - بأن وزير الطاقة والنفط والمعادن الموريتانى محمد ولد عبد الفتاح وقع مع نورمان كريستى رئيس منطقة أفريقيا الغربية فى بريتش بتروليوم فى لندن اتفاقا لتطوير الطاقات النظيفة ودمجها فى إنتاج الغاز الطبيعي.

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وأشارت الإذاعة - نقلا عن بيان للوزارة - إلى أن الاتفاق يهدف إلى دراسة الخيارات الفنية والتجارية التى تضمن تطوير الطاقات النظيفة واستخدامها فى إنتاج الغاز الطبيعى المسال من أجل خفض انبعاث ثانى أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج.

وسيمكن هذا الاتفاق - وفقا للبيان - من وضع الأليات التنفيذية لدراسة الخيارات الفنية والتجارية التى تضمن الاستفادة القصوى من المصادر الوطنية للطاقات النظيفة وتمكين موريتانيا من لعب الدور الذى يناسب قدراتها فى المجال خاصة مع وجود مخزون من الطاقات النظيفة بالإضافة إلى مخزون الغاز الطبيعي.