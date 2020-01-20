فوز سهل لفيدرر في أستراليا المفتوحة والأمطار تفسد بداية البطولة

صحيفة الخليج الالكترونية

استهل لاعب التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر مسيرته في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى في الموسم الحالي بفوز سهل على الأمريكي ستيف جونسون 6 / 3 و6 / 2 و6 / 2 اليوم الاثنين في الدور الأول للبطولة.

واستغرق فيدرر المصنف الأول على العالم سابقا والفائز بلقب البطولة ست مرات سابقة أكثر قليلا من ساعة واحدة ليحقق الفوز في هذه المباراة.

وتأهل فيدرر المصنف الثالث للبطولة الفائز بألقاب 20 نسخة من بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى إلى الدور الثاني دون عناء ليبدأ بنجاح رحلة البحث عن لقبه السابع في أستراليا المفتوحة.

وبدأت البطولة اليوم وسط مخاوف من تأثير الدخان الناتج عن حرائق الغابات ، والذي ما زال يؤثر على أجواء أستراليا ، على سير البطولة مثلما حدث في الأدوار التمهيدية ولكن بدا أن الأمطار والغيوم في سماء ملبورن ستكون التهديد الأكبر لهذه البداية الجيدة للبطولة.

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وتوقفت المباراة بين السويسري المخضرم روجيه فيدرر والأمريكي ستيف جونسون اليوم مبكرا بسبب الأمطار لحين غلق سقف استاد “رود لافر” الذي تقام عليه فعاليات البطولة.

كما حدث نفس الشيء في مباراة الدنماركية كارولين فوزنياكي والأمريكية كريستي آن قبل أن تحقق فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا والفائزة بلقب أستراليا المفتوحة عام 2018 الفوز على منافستها 6 / 1 و6 / 3 بعد استئناف اللعب.

وفي المقابل ، أوقف اللعب في عدة مباريات لإقامتها على ملاعب أخرى لا تتمتع بوجود السقف ما تعذر معه استمرار هذه المباريات بسبب الأمطار.

وشق الإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف الثامن للبطولة طريقه إلى الدور الثاني دون عناء بالتغلب على الأسترالي أندرو هاريس 6 / 3 و6 / 1 و6 / 3 فيما سقط الكندي دينيس شابوفالوف المصنف الثالث عشر للبطولة أمام المجري مارتون فوسوفيكس 3 / 6 و7 / 6 (9 / 7) و1 / 6 و6 / 7 (3 / 7) .

وفي مباريات أخرى اليوم بالدور الأول للبطولة ، فاز الأمريكي سام كويري على الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف الـ25 للبطولة 6 / 3 و6 / 4 و6 / 4 والبريطاني دانيال إيفانز المصنف ال30 للبطولة على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد 3 / 6 و4 / 6 و6 / 1 و6 / 2 و6 / 3 والأرجنتين جاوديو بيلا المصنف ال22 للبطولة على الأسترالي جون باتريك سميث 6 / 3 و7 / 5 و6 / 4 والفرنسي جريجوري باريري على المصري محمد صفوت 6 / 7 (8 / 10) و7 / 6 (7 / 1) و6 / 4 و7 / 6 (7 / 5) والليتواني ريكاردس بيرانكس على الإسباني روبرتو كاربالس باينا 6 / 4 و6 / 2 و6 / 2 والياباني يوشيتو نيشوكا على الصربي لازلو جيري المصنف الـ24 للبطولة 6 / 4 و3 / 6 و6 / 2 و7 / 6 (7 / 1) .