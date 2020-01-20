اخبار الخليج

مقتل شرطيين في تبادل لإطلاق النار بولاية هاواي الأمريكية

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

قُتِل شرطيان في تبادل لإطلاق النار، صباح الأحد في هونولولو، مركز ولاية هاواي الأمريكية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفقًا لبيانات المصادر؛ فقد قُتِل شرطيان وأصيب آخر بجروح خطيرة، في إطلاق النار الذي وقع في حوالى الساعة العاشرة صباحًا؛ طبقًا لوكالة: “إنترفاكس”.

Advertisements

وحسبما ورد فقد بدأ الحادث عندما تم طرد مشتبه فيه من منزل كان يستأجره؛ فقام ردًّا على ذلك بطعن صاحب المنزل، ثم فتح النار على ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، وبعد ذلك أضرم النار في المنزل.

وتُفيد التقارير بأن أربعة منازل مجاورة على الأقل التهمتها النيران.

ووصف رئيس بلدية هونولولو كيرك كالدويل الحادث، بأنه “مأساة غير مسبوقة” للدولة. وكتب على “تويتر”: “هذه مأساة غير مسبوقة، ليس فقط لمدينة ومقاطعة هونولولو، ولكن أيضًا في ولاية هاواي بأكملها. أود أن أُعرب عن خالص التعازي لعائلة وأصدقاء الضباط القتلى، وكذلك لكل دائرة الشرطة في هونولولو”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شرطيين في تبادل لإطلاق النار بولاية هاواي الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا