ضبط وافدة دخلت مسجدًا بالرس ووضعت مواد نجسة فيه

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيمة من الجنسية السودانية، بعد دخولها لأحد الجوامع وبعثرة محتوياته ووضع مواد نجسة داخله.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، إن الجهات الامنية ضبطت مقيمة من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع بمحافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي وجهاز هاتف جوال من أحد الوافدين.

وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرت بما نُسب إليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.