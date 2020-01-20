وظائف شاغرة في وزارة المالية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة المالية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف تقنية للجنسين بمجال الأمن السيبراني، للعمل بالوزارة بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي التوعية والتدريب بالأمن السيبراني:- المسؤول عن ضمان توافق ثقافة الأمن السيبراني لدى مجتمع الوزارة بما يتماشى مع متطلبات سياسات الأمن السيبراني والإلتزام الداخلية للوزارة، والتشريعات المحلية والمعايير العالمية.

وقالت أن ذلك من خلال المساعدة في إعداد حملات توعوية ورسائل أمنية بجميع اشكالها والتأكيد على فعالية الحملات من خلال قياس مستوى رضا أصحاب المصلحة ومستوى النضج المطلوب؛ بجانب المساعدة في إعداد برامج التدريب والمحتويات المتعلقة بالأمن السيبراني وتقديمها عبر القنوات المعتمدة للفئات الوظيفية المختلفة.

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وأضافت أنها تحتاج إلى أخصائي حوكمة والمخاطر والالتزام للأمن السيبراني:- درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية.- هدف الوظيفة ( يتولى أخصائي الحوكمة والمخاطر الإلتزام للأمن السيبراني مسؤولية التنفيذ والمساعدة في انشاء وتطبيق وتحسين برامج وخطط الحوكمة والمخاطر والإلتزام الصادرة عن إدارة الأمن السيبراني وتقديم الدعم في اعداد التقارير الداخلية والخارجية).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2020/01/19م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.طريقة التقديم:- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي التوعية والتدريب بالأمن السيبراني:هنــــــا.

2- أخصائي حوكمة والمخاطر والالتزام للأمن السيبراني:هنـــــــا.