شكرا لقرائتكم خبر عن حوثي يُصاب بانفجار «لغم» زرعته الميليشيا الانقلابية.. شاهد.. كيف تصرف معه جندي سعودي؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق قيام أحد الجنود السعوديين بعلاج عنصر من ميليشيا الحوثي حاول التسلل لموقع تابع للقوات المسلحة السعودية بمحافظة صعدة لينفجر فيه لغم أرضي زرعته عناصر من المليشيا الانقلابية. ويتضح من مقطع الفيديو أن الحوثي قد أصيب بجرح بليغة في قدميه جراء انفجار اللغم، في حين يقوم الجندي بطمأنته وهو يضمد جروحه. Advertisements

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