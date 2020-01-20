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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسيلة مضادة لأمراض الدماغ المميتة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اكتشف فريق دولي من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة مركبا بروتينيا يمنع تكون تجمعات بروتينية، تلاحظ عند الإصابة بأمراض عصبية تنكسية غير قابلة للعلاج، مثل مرض ألزهايمر وغيره.
وتفيد "Science Daily" بأن المجمع المرتبط بالبوليبتيد "NAC" هو بمثابة أداة مساعدة، حيث تكمن وظيفته في استعادة البنية الصحيحة للبروتينات والقضاء على المركبات ذات البنى المشوهة.
وأظهر العلماء كيف يتعرف "NAC" على هذه التجمعات البروتينية المحتوية على "polyglutamine" أو "PolyQ" ويمنع تكون اللويحات التي تسبب تلف الأنسجة العصبية.
كما درس الباحثون الخلايا العصبية للفئران التي كان فيها مستوى (NAC) منخفضا، واكتشفوا تكون أشكال سامة من "PolyQ" فيها، ما تسبب في تلف العضيات الغشائية.
واستنادا إلى ذلك، حدد الباحثون أن الوحدة الفرعية "N-NAC" المرتبطة بالريبوسومات، تلعب دورا رئيسا في منع ظهور المجاميع المشوهة.
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