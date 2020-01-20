لبنان يشتعل.. مواجهات الأمن والمتظاهرين تُسقط 400 مصاب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

نشبت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين، مساء السبت، في المظاهرات التي اندلعت تحت شعار «لن ندفع الثمن»، وأسفرت المواجهات عن إصابة ما لا يقل عن 400 محتج وسط العاصمة بيروت، بعد أن أطلقت أجهزة الأمن الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، فرد المتظاهرون بالحجارة وجذوع الأشجار وإشارات المرور، بالقرب من مبنى البرلمان.

وأعلنت قوى الأمن الداخلى عزمها إجراء تحقيق فيما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، من فيديوهات تظهر تعرض محتجين للضرب على أيدى عناصر أمنية أثناء خروجهم من سيارة تابعة لقوات الأمن، ونشرت على حسابها بموقع «تويتر» صورًا تظهر حدوث إصابات في صفوف عناصرها. وطالب الرئيس اللبنانى ميشال عون، وزيرى الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية، بالمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين، ومنع أعمال الشغب وتأمين سلامة الممتلكات العامة والخاصة وفرض الأمن.

وقال رئيس الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال، سعد الحريرى، على «تويتر»: «مشهد الحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض، يهدد السلم الأهلى وينذر بأوخم العواقب، لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية، ولن يحترق حلم رفيق الحريرى بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات، ولن نسمح بإعادة بيروت مساحة للدمار، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين»، مطالبا بالعمل على تشكيل الحكومة.