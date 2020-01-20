شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل امرأة على يد زوجها في عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل مواطن لزوجته طعناً في منطقة عسير يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المصادر – وفقاً لـ”الوطن” -، أن الجريمة ارتكبت أمام منزل عائلة الزوجة، حيث كانت تستقل سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل، وتبعها الزوج إلى هناك ثم قام بصدم سيارة التوصيل وأخرج منها الزوجة وطعنها حتى الموت.

وأشارت المصادر إلى وجود خلاف بين الزوج والزوجة منذ 8 أشهر، وكانت الزوجة خلال هذه المدة تقيم بمنزل عائلتها، مضيفة أن الضحية طلقت من زوجها مرتين بسبب المشاكل الدائمة بينهما.

وأوضحت أن الزوج في الثلاثين من عمره ويعمل طبيباً بأحد المستشفيات الحكومية، ولديه من زوجته القـتيلة طفلان.