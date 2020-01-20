شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. دوريات أمن الطرق تطيح بمطلوب أمنيّ ممنوع من السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أطاحت دوريات أمن الطرق بمقيم من الجنسية اليمنية، عليه تعميم منع من السفر بسبب قضية رشوة على طريق مكة – المدينة المنورة.

وتعود التفاصيل إلى اشتباه رجال أمن الطرق بقائد بمركبة من نوع شفروليه كابريس 2009 على طريق مكة -المدينة المنورة، بعد استيقافه، وكشف هويته، اتضح أنه مقيم من الجنسية اليمنية، وأنه مطلوب أمنيًّا، وعليه تعميم منع من السفر بسبب قضية رشوة.

وتم التحفظ على المقيم، وإعداد محضر بالواقعة، وتسليمه إلى شرطة الجموم لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.