بالفيديو.. «المنيع» لمن يتعاملون بالأبراج: حرِّروا عقولكم من هذه الخرافات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «المنيع» لمن يتعاملون بالأبراج: حرِّروا عقولكم من هذه الخرافات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن ادعاء معرفة طبائع الناس وصفاتهم من خلال أبراجهم هو تعلُّق بغير الله، وفيه إخلال بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، واستغفال وتسفيه للعقول، وهو شبيه بتعلق الجاهليين بالأصنام والأحجار والأشجار.
ودعا “المنيع” خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” على فضائية الرسالة في رده على سؤال حول علم الأبراج والتنبؤ بالمستقبل بوسائل التواصل والقنوات، مَن يتعاملون مع هذه الأبراج بتقوى الله في أنفسهم وعقيدتهم وعبادتهم.
وطالبهم بتحرير عقولهم من هذه الترهات والخرافات والخزعبلات التي هي من تصرفات الحمقى والمغفلين، مشيرًا إلى أن الأبراج ما هي إلا نجوم، وهي من خلق الله، لا تنفع ولا تضر.
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